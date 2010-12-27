В Петербурге открыли два официальных магазина ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге можно приобрести официальную атрибутику ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге открылись официальные магазины ЧМ-2018 по футболу с соответствующей атрибутикой, сообщает пресс-служба FIFA.

Согласно полученной информации, один магазин расположен на Невском проспекте в ТРЦ «Гостиный Двор», а второй – на Лиговском проспекте в ТРЦ «Галерея».

В магазинах представлен большой выбор товара. Брелки, магниты, одежда, мячи и головные уборы, которые выполнены в виде официального талисмана Чемпионата Мира 2018 – волка Забиваки.

Можно отметить, что официальные магазины с атрибутикой до мая должны появиться во всех городах России, которые задействованы в проведении ЧМ-2018.

Фото: официальный сайт FIFA