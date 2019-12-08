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В Петербурге открылась выставка работ Бориса Кустодиева
Сегодня, 9:14
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arteliseev

В Петербурге открылась выставка работ Бориса Кустодиева

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Экспозицию можно увидеть в галерее искусств KGallery.

21 февраля в KGallery на набережной Фонтанки открылась выставка художника Бориса Кустодиева.

На ней представлено более 100 работ из частных и музейных собраний. 

Борис Кустодиев — русский художник, который работал в жанре реализма и ар-нуво. Он пережил 2 революции и гражданскую войну.

В числе самых узнаваемых картин Кустодиева  — "Масленица", "Портрет Фёдора Шаляпина", "Купчиха за чаем".

Ранее мы сообщили, что дом художника Кустодиева на Введенской стал памятником регионального значения.

Фото: ВКонтакте

Теги: картины, купчиха, кустодиев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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