В Петербурге открылась выставка работ Бориса Кустодиева

Экспозицию можно увидеть в галерее искусств KGallery.

21 февраля в KGallery на набережной Фонтанки открылась выставка художника Бориса Кустодиева.

На ней представлено более 100 работ из частных и музейных собраний.

Борис Кустодиев — русский художник, который работал в жанре реализма и ар-нуво. Он пережил 2 революции и гражданскую войну.

В числе самых узнаваемых картин Кустодиева — "Масленица", "Портрет Фёдора Шаляпина", "Купчиха за чаем".

Ранее мы сообщили, что дом художника Кустодиева на Введенской стал памятником регионального значения.

Фото: ВКонтакте