В Петербурге от гриппа привили 60,4% жителей города

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на неэпидемическом уровне.

К декабрю текущего года вакцинацию от гриппа прошли 60,4% петербуржцев, что составляет 3 254 814 человек. Такие данные приводятся на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В том числе вакцину получили 489 580 детей. А за счет дополнительных источников финансирования привили 629 004 горожан. На данный период заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на неэпидемическом уровне. Эксперты напоминают, что для предупреждения заболевания вакцина рекомендуется детям от шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

Ранее мы писали, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.

Фото: Piter.TV