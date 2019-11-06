В Петербурге от арендной платы освободили 1,5 тыс. организаций

Однако такие льготы полагаются не всем.

На данный момент от арендной платы во II квартале 2020-го в Петербурге из-за пандемии коронавируса освободили более 1,5 тыс. организаций. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе заседания правительства города.

Речь идет об организациях, относящихся к сферам туризма, культуры, спорта, выставочной развлекательной и образовательной деятельности, общественного питания, бытовых услуг, авиа и автоперевозок.

Сегодня стало известно, что Эрмитаж потерял около половины годового бюджета.

Фото: Piter.TV