В Петербурге освободили осужденных за пытки бывших полицейских

В прошлом апреле фигурантов дела осудили на срок от 3 до 4 лет.

В Петербурге изменили приговор экс-полицейским, которые в апреле прошлого года были осуждены за пытки задержанных. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, апелляцию по делу Михаила Антоненко, Сергея Котенко, Андрея Барашкова, Александра Ипатова, Артема Морозова и Кирилла Бородича получил Невский районный суд.

Зампрокурора просил приговор в части оправдания Ипатова, Бородича и Антоненко, и отмену приговора в отношении Котенко и направить дело на новое судебное разбирательство. Адвокаты просили отменить приговор суда и полностью оправдать Ипатова, Котенко, Морозова и Барашкова. Таким образом, приговор Котенко отменил петербургский горсду, дело направили на новое судебное разбирательство. Морозова и Барашкова постановили освободить из-под стражи. Оставшаяся часть приговора осталась без изменения.

Напомним, что бывшие полицейские, по версии правоохранителей, издевались над задержанными: давили в глаза, жгли ноздри, обливали спину кипятком. Каждый из них был осужден за свою роль в пытках: непосредственно за издевательствав, за кражу видеорегистратора, на который снимались преступления, и за фальсификацию доказательств.

Также мы сообщали, что в Петербурге осудят предпринимателя, организовавшего нападение на своего партнера по бизнесу.

Фото: Piter.TV