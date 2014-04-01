В Петербурге осудят разбойников, ограбивших шесть ювелирных магазинов и салонов сотовой связи

Ущерб составил 13 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о разбое в особо крупном размере, совершенном с применением оружия, а также о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигурантами дел стали уроженцы Ивановской и Ленинградской областей.

Следствие полагает, что в период с мая по октябрь 2018 года обвиняемые ограбили шесть ювелирных магазинов и салонов сотовой связи, расположенных в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Общий ущерб предпринимателям составил более 13 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит Петродворцовый районный суд.

Ранее мы писали, что петербурженка отправится в колонию за ювелирное ограбление соседки.

Фото: Piter.TV