В Петербурге директору выписали штраф за исключение школьников за снюс

Суд в Петербурге оштрафовал директора школы № 452 Колпинского района после исключения четырех учащихся, подозреваемых в распространении снюса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Организовать проверку попросили родители исключенных детей, учеников 4, 6 и 8 классов. Школьники были временно отстранены от уроков из-за подозрения в распространении снюса. Директор не сообщил, на протяжении какого времени дети не смогут ходить на уроки, учить дистанционно им также не было предложено.
Директор школы пояснила, что исключение носило поучительный характер, такое решение было принято педсоветом. Официально, школьники создали угрозу жизни другим ученикам.
Родители же отмечают, что согласия на перевод учеников на удаленное обучение не давали, а педагоги после "исключения" провинившимися не интересовались. Директор школы должна заплатить штраф 15 тысяч рублей.
В прошлом году петербургские депутаты поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Это полный беспредел! Спасибо педагогам и администрации школы за то , что думают о нормальных детях! Даже в ущерб себе! Позор такому суду и такому государству! Со всех чайников гремит "надо бороться с наркотиками и другими запрещённым веществами! А по факту поощряют распространение и потребление! Позор родителям, которые вместо того, чтобы бить тревогу защищают и поощряют поведение своих детей! Люди очнитесь! Так не может быть! Школа - место, где дети проводят очень много времени, там не должно быть ни наркотиков ни сигарет ни алкоголя! И то, что администрация приняла такое решение-совершенно правильно! Спасибо педагогам этой школы и терпения вам. Очень стыдно за наше государство!!!!
Сначала родители отстаивают права своих детей-наркоманов в суде, выигрывают суды, винят школы, а потом весь мир удивляется расстрелам учителей и учеников во время учебного процесса. И эти же родители потом говорят, что они не понимают как их ребёнок до такого докатился и как это произошло!! В 4ом классе снюс, а дальше что? Трава, порох, героин, автомат, расстрел??? Куда катится страна и как в ней воспитывать достойного человека, когда рядом в школе такие дети, которым все дозволено, и школу заставляют молчать!!!!????