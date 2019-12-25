В Петербурге директору выписали штраф за исключение школьников за снюс

Организовать проверку попросили родители исключенных детей, учеников 4, 6 и 8 классов.

Суд в Петербурге оштрафовал директора школы № 452 Колпинского района после исключения четырех учащихся, подозреваемых в распространении снюса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Организовать проверку попросили родители исключенных детей, учеников 4, 6 и 8 классов. Школьники были временно отстранены от уроков из-за подозрения в распространении снюса. Директор не сообщил, на протяжении какого времени дети не смогут ходить на уроки, учить дистанционно им также не было предложено.

Директор школы пояснила, что исключение носило поучительный характер, такое решение было принято педсоветом. Официально, школьники создали угрозу жизни другим ученикам.

Родители же отмечают, что согласия на перевод учеников на удаленное обучение не давали, а педагоги после "исключения" провинившимися не интересовались. Директор школы должна заплатить штраф 15 тысяч рублей.

В прошлом году петербургские депутаты поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним.

Фото: Piter.tv