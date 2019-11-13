В Петербурге осудили мужчину, шантажировавшего несовершеннолетнюю девушку интимными фото

Петербуржец отправится в исправительную колонию общего режима на три года.

В среду, 28 октября, стало известно, что Выборгский районный суд признал виновным мужчину в совершении преступления, предусмотренного статьей о вымогательстве.

Суд установил, что в мае 2020 года злоумышленник начал шантажировать свою бывшую несовершеннолетнюю девушку фотографиями интимного характера. Мужчина вымогал у потерпевшей 50 тысяч рублей и угрожал в случае отказа распространить видеозапись и фото с участием девушки в интернете. В общей сложности с мая по июль девушка перечислила своему экс-бойфренду 369 000 рублей, что составляет крупный размер, причинив потерпевшей своими действиями моральный вред и имущественный вред на вышеуказанную сумму. Петербуржец признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.

Ранее мы писали, что в Саратовской области 17-летний "хакер" шантажировал студенток интимными фотографиями.

Фото: Piter.TV