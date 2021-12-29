В Петербурге осудили двух мужчин за скандал в кафе из-за отсутствия QR-кодов

Сами мужчины вину не признали.

Пушкинский районный суд огласил решение по административным делам в отношении петербуржцев, поругавшихся с персоналом пивной из-за отсутствия у них QR-кодов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в Пушкине 14 января. Два приятеля зашли в одно из заведений за пивом, но им отказали в обслуживании из-за отсутствия QR-кодов. Тогда мужчины начали громко и нецензурно выражаться. На замечания и просьбы сотрудников они не реагировали.

Сами мужчины вину не признали. Одному назначили штраф за мелкое хулиганство в тысячу рублей, второму – 700 рублей (в связи с наличием ребенка).

Ранее противники QR-кодов попытались отвоевать закрытые заведения на Рубинштейна.

Фото: pixabay