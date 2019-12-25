В Петербурге остаются почти 6 тысяч студентов из Китая

Генконсульство настоятельно просит учащихся своевременно получать информацию и содействовать соблюдению всех противоэпидемических мер.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге в период пандемии COVID-19 остаются 5800 студентов из Китая. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на генерального консула КНР Ван Вэньли.

Поскольку вспышка эпидемии произошла в период празднования китайского Праздника Весны, около 30% китайцев, которые работают или учатся в Санкт-Петербурге, до настоящего момента еще не вернулись заявила Ван Вэньли.

Генконсульство просит студентов из Китая во время коронавирусной пандемии содействовать соблюдению всех противоэпидемических мер.

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке.

Фото:pixabay