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В Петербурге остаются почти 6 тысяч студентов из Китая
Сегодня, 16:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге остаются почти 6 тысяч студентов из Китая

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Генконсульство настоятельно просит учащихся своевременно получать информацию и содействовать соблюдению всех противоэпидемических мер.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге в период пандемии COVID-19  остаются 5800 студентов из Китая. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на генерального консула КНР Ван Вэньли.

Поскольку вспышка эпидемии произошла в период празднования китайского Праздника Весны, около 30% китайцев, которые работают или учатся в Санкт-Петербурге, до настоящего момента еще не вернулись

заявила Ван Вэньли.

Генконсульство просит студентов из Китая во время коронавирусной пандемии содействовать соблюдению всех противоэпидемических мер.

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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