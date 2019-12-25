Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке

Петербурженка Диана Максимихина, помогающая пожилым горожанам в качестве волонтера в период пандемии коронавируса, стала фигурантом административного дела. Девушку привлекли по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила "Фонтанка" 15 апреля.
Как выяснилось, доброволец отнесла одной пожилой петербурженке продукты и, возвращаясь домой, привычно срезала дорогу через детскую площадку в Александровском саду. К девушке тут же подъехал автомобиль, из которого вышли полицейские и составили административный протокол.
Дело Максимихиной рассмотрят 17 апреля в Октябрьском районном суде.
Ранее мы писали, что петербуржец не смог оспорить принудительную изоляцию в пансионат "Заря".
Фото: pixabay
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По-моему, полиция в данном случае занимается ерундой. За наши деньги. Жаль, что в руководстве полиции не нашлось людей, которые об'яснили бы дежурным разницу между буквой и духом закона. А так- это ещё один акт полиции, способный возбудить негодование у простых людей. На пустом месте.
Как всегда находятся дураки, которые формально, бездумно выполняют инструкции. Абсурд.