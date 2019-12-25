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Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке
Сегодня, 16:29
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himif

Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке

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Волонтер срезала дорогу домой через детскую площадку.

Петербурженка Диана Максимихина, помогающая пожилым горожанам в качестве волонтера в период пандемии коронавируса, стала фигурантом административного дела. Девушку привлекли по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила "Фонтанка" 15 апреля.

Как выяснилось, доброволец отнесла одной пожилой петербурженке продукты и, возвращаясь домой, привычно срезала дорогу через детскую площадку в Александровском саду. К девушке тут же подъехал автомобиль, из которого вышли полицейские и составили административный протокол.

Дело Максимихиной рассмотрят 17 апреля в Октябрьском районном суде. 

Ранее мы писали, что петербуржец не смог оспорить принудительную изоляцию в пансионат "Заря".

Фото: pixabay

Теги: волонтер, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
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Минус
Аноним
Сегодня 17:48

По-моему, полиция в данном случае занимается ерундой. За наши деньги. Жаль, что в руководстве полиции не нашлось людей, которые об'яснили бы дежурным разницу между буквой и духом закона. А так- это ещё один акт полиции, способный возбудить негодование у простых людей. На пустом месте.

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Плюс
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Минус
Аноним
Сегодня 17:56

Как всегда находятся дураки, которые формально, бездумно выполняют инструкции. Абсурд. 

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