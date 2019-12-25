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В Петербурге осталось 8% коек для коронавирусных больных
Сегодня, 12:00
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Alena_Zinovieva

В Петербурге осталось 8% коек для коронавирусных больных

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На прошлой неделе в больницы города поступили 5024 петербуржцев с КОВИД.

В Петербурге продолжает расти число больных с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе в больницы города поступили 5024 петербуржцев с КОВИД. Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице "ВКонтакте", к 23 ноября в городе свободными остались 878 койко-мест для пациентов с коронавирусом. В общей сложности это 8,1% от числа развернутых коек.

При этом рост числа заболевших на прошлой неделе замедлился. Неделей ранее показатель был зафиксирован на отметке 5284. Несмотря на это, свободные 878 мест могут быстро заполниться.

За минувшие сутки в городе зафиксировали рекордное число заболевших людей – 2926. Общее количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Петербурге превысило отметку в 100 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге резко сократилось количество смертей от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV

Теги: койко-места, комитет по здравоохранению, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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