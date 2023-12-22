В Петербурге оскорбивший блокадницу председатель ТСЖ заплатит 50 тыс. рублей

Потерпевшая отметила, что не позволяет себя оскорблять подобными репликами, которые унижают ее честь и достоинство.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел иск блокадницы к председателю правления ТСЖ Феликсу Гаевскому о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 6 марта.

Феликс Гаевский, исполняя свои обязанности, 17 февраля 2023 года находился в помещении диспетчера в доме 27 по Ириновскому проспекту и общался с членами Ростехнадзора. Там, по его словам, в их разговор влезла 82-летняя пожилая женщина. Она заявила, что в лифте не работает диспетчерская связь. На это глава ТСЖ посоветовал пенсионерке "нажать на кнопку" в грубой форме.

Потерпевшая отметила, что не позволяет себя оскорблять подобными репликами, которые унижают ее честь и достоинство. Суд взыскал с главы ТСЖ компенсацию в 50 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV