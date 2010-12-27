Королев вину признал в полном объеме.

Во вторник, 23 октября, стало известно, что в Петербурге оштрафовали замдиректора Русского музея за нелегальный ремонт. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственной работе ФГБУК "Государственный Русский музей" Юрия Королева по ч.1 ст.7.13 КРФ об АП. говорится в сообщении

Известно, что музеем заключены контракты на выполнение таких работ, как ремонт кровли, косметический ремонт служебных помещений и проведение ремонтных работ картинных рам. Капремонт должны были провести в "Двореце Великого князя Михаила Павловича", в "Корпусе главного Русского музея"; во "Флигеле служебного западного Михайловского дворца", в "Мраморном двореце", "Чайном домике" и в "Инженерном замоке".



Все работы были проведены в отсутствие разрешений КГИОП, а также в отсутствие лицензий у подрядчиков на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, что нарушает государственные и общественные интересы, права граждан на охрану ОКН и может повлечь причинение вреда объектам Русского Музея отмечают в пресс-службе

Королев вину признал в полном объеме. Он отметил, что "допустил ослабление контроля в силу загруженности и большого объема работ".



Дзержинский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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