В Петербурге определят лучших водителей такси

Чтобы принять участие в соревновании, нужно иметь действующее разрешение на осуществление таксомоторной деятельности.

В Петербурге и Ленобласти выберут лучших водителей такси 2022 года. Конкурс пройдет 29 сентября на территории автобусного парка № 6 на улице Стасовой. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Как рассказали представители администрации, принять участие в проекте сможет любой таксист, который работает в таксопарке. Но нужно иметь действующее разрешение на осуществление таксомоторной деятельности.

Жюри выставят оценки участников, исходя из их знаний ПДД. Внимание уделят и практической части. Победители региональных этапов примут участие во всероссийском финале конкурса.

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