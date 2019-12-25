Из-за замечания водителю на Кременчугской улице началась поножовщина

Полицейские объявили план "Перехват" и поймали злоумышленника.

На Кременчугской улице на жителя Петербурга напал агрессивный водитель. Мужчина ударил неприятеля ножом в живот и скрылся.

По информации Piter.tv, пострадавший сделал замечание водителю Kia Rio, а тот пырнул его ножом и убежал. Полицейские объявили план "Перехват" и поймали злоумышленника. Его машину остановили на набережной Обводного канала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Информация о его состоянии.

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Фото: Piter.tv