На этой неделе в Петербурге ограничат движение по двум набережным

Речь идёт о набережных Мойки и Екатерингофка.

На этой неделе в Петербурге ограничат движение транспорта по набережным Мойки и Екатерингофка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 28 сентября по 15 апреля 2022 года в связи с размещением пешеходной галереи и строительных лесов ограничат движение транспорта по набережной реки Мойки от Кирпичного переулка до Гороховой улицы. На набережной начнется ремонт здания СПбГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича.

Также с 30 сентября по 1 октября, со 2 по 3 октября и с 9 по 10 октября движение транспортных средств ограничивается по набережной реки Екатерингофки от Шотландской улицы до Двинской улицы. Специалистам "Петербурггаза" необходимо установить электрохимзащиты.

Ранее мы писали, что 25 сентября в Петербурге ввели новые ограничения движения.

Фото: Piter.tv