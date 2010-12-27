В Северной столице сняты все ограничения, введенные из-за гриппа и ОРВИ.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Петербурге официально завершилась эпидемия гриппа. Соответствующее постановление подписала главный врач города Наталья Башкетова.

В Северной столице сняты все ограничения, введенные из-за гриппа и ОРВИ.

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Санкт- Петербургу Н.С. Башкетова, проанализировав состояние заболеваемости населения Санкт-Петербурга гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ), отмечаю, что на 8-й календарной неделе, с 18.02.2019 года по 24.02.2019 года, заболеваемость гриппом идругими острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась до не эпидемического уровня сказано в сообщении

Напомним, что эпидемия была объявлена 15 февраля. Вначале порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил норму на 29%.

Некоторые школы были переведены на карантин, а в больницы ограниченно пускались посетители. Кроме того, в театрах Петербурга выдавали маски.

Ранее мы сообщали о том, что Для удобства петербуржцев поликлиники станут работать по вечерам и выходным

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