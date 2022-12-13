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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности в субботу
Сегодня, 18:58
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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности в субботу

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Пешеходов призвали не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. В субботу, 25 марта, в городе на Неве обещают сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Завтра с 10 утра до 18 часов дня порывы будут достигать 18 м/с. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. 

Власти города на Неве попросили водителей на нарушать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходов призвали не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Следует убрать вещи с открытых балконов. 

В субботу в Петербурге выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Потеплеет до  +3...+5 градусов. Атмосферное давление останется низким.

Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте горело постельное белье в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: желтый уровень погодной опасности, прогноз погоды, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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tygrazan moswyn
Сегодня 19:18

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