Пешеходов призвали не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. В субботу, 25 марта, в городе на Неве обещают сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Завтра с 10 утра до 18 часов дня порывы будут достигать 18 м/с. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Власти города на Неве попросили водителей на нарушать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходов призвали не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Следует убрать вещи с открытых балконов.

В субботу в Петербурге выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Потеплеет до +3...+5 градусов. Атмосферное давление останется низким.

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Фото: Piter.tv