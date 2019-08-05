В Петербурге предложили праздновать 9 августа Ленинградский день Победы

В Петербурге снова заговорили о важности отмечать Ленинградский день Победы. О готовности продвигать данную инициативу "Петербургскому Дневнику" рассказал депутат Госдумы РФ Михаил Романов.
Чем больше у нас будет исторических и информационных поводов, тем лучше мы сможем привить подрастающему поколению те традиции, которые были заложены тогда, – традиции Победы.
Михаил Романов
Такого же мнения придерживается и внук маршала Леонида Говорова Алексей. Он высказал уверенность в том, что чем больше поводов вспомнить о героизме наших предков, тем лучше. Однако, в данном вопросе есть и иные мнения.
Установка каждого нового памятника делает предыдущие памятники менее значимыми. Мне кажется, что не надо дробить память о блокаде. <…> Наверное, нам всем стоит серьезнее относиться к тому, что уже есть, а не придумывать что-то новое.
Лев Лурье, кандидат исторических наук
На сегодняшний день 9 августа входит в список памятных дат Санкт-Петербурга.
Также ЗакС Петербурга рассмотрит предложение о льготах для всех жителей блокадного Ленинграда.
Фото: Фотохроника
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