В Петербурге предложили праздновать 9 августа Ленинградский день Победы

Согласно закону о праздниках и памятных датах 9 августа входит в список памятных дат Северной столицы.

В Петербурге снова заговорили о важности отмечать Ленинградский день Победы. О готовности продвигать данную инициативу "Петербургскому Дневнику" рассказал депутат Госдумы РФ Михаил Романов.

Чем больше у нас будет исторических и информационных поводов, тем лучше мы сможем привить подрастающему поколению те традиции, которые были заложены тогда, – традиции Победы. Михаил Романов

Такого же мнения придерживается и внук маршала Леонида Говорова Алексей. Он высказал уверенность в том, что чем больше поводов вспомнить о героизме наших предков, тем лучше. Однако, в данном вопросе есть и иные мнения.

Установка каждого нового памятника делает предыдущие памятники менее значимыми. Мне кажется, что не надо дробить память о блокаде. <…> Наверное, нам всем стоит серьезнее относиться к тому, что уже есть, а не придумывать что-то новое. Лев Лурье, кандидат исторических наук

На сегодняшний день 9 августа входит в список памятных дат Санкт-Петербурга.

Также ЗакС Петербурга рассмотрит предложение о льготах для всех жителей блокадного Ленинграда.

Фото: Фотохроника