В Петербурге обсудили варианты восстановления Царскосельского вокзала

Подробнее об этом поговорили в Музее железных дорог России на втором заседании попечительного совета фонда вокзала

На втором заседании попечительского совета фонда "Царскосельский вокзал", которое состоялось в Музее железных дорог России, обсудили концепцию восстановления Императорского Царскосельского вокзала. В совещании приняли участие губернатор Александр Беглов, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, депутаты Госдумы РФ Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.

Напомним, что Царскосельский вокзал – объект культурного наследия федерального значения. Павильон построен в 1911 году в "неорусском" стиле. В таком же стиле в Царском селе построены Федоровский городок, Ратная палата и казармы Собственного его величества конвоя. Все вместе они образуют архитектурный ансамбль с мотивами древнерусского зодчества.

Во время совещания была подчёркнута значимость восстановления Царскосельского вокзала для нынешних и будущих поколений страны.

"Президент Путин Владимир Владимирович неоднократно подчёркивал важность сохранения нашего культурного наследия. По его инициативе в Петербурге были возрождены многие памятники мирового значения. В настоящее время по поручению Президента полным ходом идет реставрация кронштадтских фортов" Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Отметим, что ранее были восстановлены Александровский дворец, Екатерининский собор, Морской собор в Кронштадте, масштабные работы проведены в Ломоносове и Стрельне.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Царском Селе продолжается восстановление гидросистемы.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга