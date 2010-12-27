Беглов предложил губернатору Орловской области заключить новый договор о сотрудничестве

Товарооборот между Петербургом и Орловской областью достиг 2 миллиардов рублей.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который посетил город на Неве в честь 200-летия писателя Ивана Тургенева.

Чиновники возложили цветы на могилу автора на Волковском кладбище, а также провели деловую встречу в Смольном. В ходе разговора глав регионов, Беглов отметил, что товарооборот между Петербургом и Орловской областью достиг 2 миллиардов рублей.

Мы помогаем друг другу, и, в принципе, зарабатываем на этом неплохие деньги. Которые попадают в бюджет и возвращаются потом в детские сады, школы, больницы - сообщил Беглов

Глава Северной столицы отметил, что необходимо продолжат продуктивное сотрудничество в рамах торгово-экономического договора, который был заключён в 2016 году. План мероприятий по его реализации был рассчитан на 2016-2018 годы. Беглов предложил продлить план действий на последующие три года.



Отметим, что Петербург закупает в Орловской области крупы, строительную плитку и продукцию промышленных предприятий. Из города Петра на родину Тургенева возят автомобили, коммунальная техника и тракторы.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга