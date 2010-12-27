На Пулковском шоссе из-за дефицита бюджета пустует детский сад

Жители города обратились к чиновникам с коллективным обращением о скорейшем открытии сада.

Несмотря на то, что Фрунзенский район активно застраивается новыми домами, инфраструктура территории не успевает за ростом домов. Так, на Пулковском шоссе с весны пустует достроенный детский сад, рассказали активисты движения "Красивый Петербург".



В организации рассказали, что объект полностью готов к эксплуатации, однако дети его не посещают. Известно, что учреждение рассчитано на 300 человек. В Смольном рассказали, что здание не смогли приобрести в госсобственность из-за дефицита бюджетных средств. ДОУ планируется к приобретению в 2019 году. Жители города обратились к чиновникам с коллективным обращением о скорейшем открытии сада. Уже собрано более 600 подписей, сообщают активисты.

Остается надежда, что история с садиком на Пулковской улице, простоявшим до открытия 4 года, не повторится, и сад на Пулковском шоссе откроется в кратчайшие сроки.

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Фото: vk.com/peterburg_krasiv