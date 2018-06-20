В Петербурге ограбили ректора "Корабелки"

Домушник вынес из квартиры вещи и украшения более чем на миллион рублей.

В Петербурге ограбили ректора Морского технического университета ("Корабелка"). Мужчина уехал из дома на выходные, а по возвращению обнаружил свою квартиру в Невском районе вскрытой и опустошенной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Домушник проник в квартиру на шестом этаже дома №76 по Октябрьской набережной. Хозяин отсутствовал с 11 утра субботы до девяти часов вечера 7 апреля. Металлическая дверь была открыта ключом.

Потерпевший рассказал, что из квартиры пропали 259 тысяч рублей наличными, два ноутбука и драгоценности: кольца, цепочки, браслеты и подвески. Сумма ущерба составила 1 млн 190 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Вора-домушника ищут.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга у мужчины отобрали портмоне с полумиллионом рублей.

Фото: Piter.TV