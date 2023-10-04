В Петербурге обновят 77 светофорных объектов

В рамках реализации Адресной программы модернизируют светофоры для ускорения движения на трамвайных маршрутах №№55, 9, 38, 57, 36.

В 11 районах Петербурга в 2024 году обновят 77 светофорных объектов. Утверждена соответствующая Адресная программа, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 3 июля.

Основная задача модернизации – приведение светофорного оборудования и дорожной инфраструктуры к современным стандартам. В текущем году нами запланирован целый комплекс мероприятий. Это и замена светофоров на более современные, и установка детекторов транспорта и управляющей аппаратуры, позволяющей вводить адаптивные режимы регулирования. Кроме того, будет занижен бордюрный камень для удобного передвижения маломобильных граждан и произведена замена устаревшей кабельной сети. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

В рамках реализации Адресной программы модернизируют светофоры для ускорения движения на трамвайных маршрутах №№55, 9, 38, 57, 36 и наземного общественного транспорта по Пулковскому шоссе. Обновление светофорных объектов Дирекция по организации дорожного движения завершит к концу года.

Ранее мы рассказывали о том, что во Фрунзенском районе Петербурга под строительство ВСМ изымут еще 50 участков.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга