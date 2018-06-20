В Петербурге нашли автомобиль с оружием и боеприпасами

Иномарка без номеров стояла возле дома №1 на Сердобольской улице.

Накануне в полицию Выборгского района поступило анонимное сообщение. В нем говорилось о подозрительном автомобиле марки Audi, который стоит без номеров возле дома №1 на Сердобольской улице. Об этом рассказывает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские действительно нашли машину, а в ней 40-летнего мужчину с оружием и боеприпасами. По факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка выясняют подробности происшествия.

Ранее мы писали, что на улице Константина Заслонова нашли два артиллерийских снаряда.

Фото: Piter.TV