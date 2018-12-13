Петербуржец нашел в квартире умершего родственника ружье и килограмм пороха

Проверка показала, что оружие пригодно для стрельбы, однако хранилось незаконно.

Накануне 35-летний петербуржец нашел в квартире умершего около десяти лет назад родственника ружье и металлический ящик с замком. Мужчина сразу же вызвал сотрудников Росгвардии, которые установили, что вещи хранились в доме незаконно. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Специалисты осмотрели оружие и установили, что это гладкоствольное охотничье курковое ружье "ТОЗ-БМ" 16-го калибра, приблизительно 1960 года выпуска. Ружье оказалось пригодным для стрельбы. В ящике росгвардейцы обнаружили килограмм пороха, а также патроны и различные приспособления для самостоятельного их изготовления.

Документов на хранение оружия и боеприпасов не нашлось. Петербуржец написал заявление об отказе от опасных предметов. При этом он отказался от полагающейся денежной компенсации.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали браконьера с ружьем и окровавленным ножом.

Фото: Piter.TV