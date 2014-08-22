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В двух школах Петербурга провели эвакуацию из-за сообщения о заминировании
Сегодня, 10:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В двух школах Петербурга провели эвакуацию из-за сообщения о заминировании

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В этом время в школах выпускники сдавали ЕГЭ.

В пятницу, 11 июня, в учреждения Петербурга вновь поступили сообщения о заминировании зданий. В этот раз "жертвами" лжеминеров стали школы и детские сады. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органов.

В общей сложности было осмотрено 26 школ и 2 детских сада. Из школ №№ 443 и 432 эвакуировали в общей сложности 252 человека. Напомним, вчера школьники писали ЕГЭ по истории и физике. 

При осмотре опасных веществ и устройств не обнаружили. 

Фото: Unplash / Taylor Wilcox

Теги: анонимное сообщение, лжеминеры, школа, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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