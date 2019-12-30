В Петербурге утром 15 января повысился уровень воды в Неве

В ночь с 14 на 15 января в Неве поднялся уровень воды. Однако, наводнение петербуржцам не грозит. Об этом сообщали пресс-служба Комплекса защитных сооружений Северной столицы.
В 05:30 около Горного института вода поднялась до 105 сантиметров, ранее при этом был зафиксирован показатель в 55 сантиметров. К 06:35 уровень воды опустился до 95 сантиметров. Критическим считается уровень в 161 сантиметр.
Как объяснили специалисты, вода поднялась из-за нагонной волны и сильного ветра.
В конце декабря петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии.
Фото: pixabay
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