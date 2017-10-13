Полтавченко попросили разобраться с магазинами на первых этажах домов

Депутаты начнут бороться с незаконными перепланировками из квартир в бары и магазины.

6 февраля в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга был утвержден запрос к губернатору города Георгию Полтавченко, в котором его попросили разобраться с незаконным переводом жилых помещений в нежилые.

Инициатором запроса выступил депутат Денис Четырбок, заявив, что около будущей станции "Юго-Западная" предприниматели массово начали выкупать ранее жилые помещения. Они открывают там бары и магазины, часто незаконно меняя планировку бывшей квартиры. На предоставленных документах чаще всего можно встретить выписки из протоколов собраний жильцов, которые на самом деле не проводились.

Главу Петербурга попросили лично проконтролировать сложившуюся ситуацию, а также наложить мораторий "на любые переводы на указанной территории на первых этажах многоквартирных домов".

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