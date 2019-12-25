В петербургском такси одурманили и ограбили фельдшера

Во время поездки молодой человек потерял сознание, а после не обнаружил банковских карт и мобильного телефона.

В полицию Невского района Петербурга обратился фельдшер скорой помощи 1994 года рождения и заявил об ограблении в такси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

В минувший вторник, 18 февраля, около 23 часов молодой человек вызвал "Яндекс. Такси" на улицу Бабушкина. Во время поездки он потерял сознание, а очнулся уже возле дома №66 на Синопской набережной. Его вытолкали из машины, брызнули в лицо из газового баллончика и скрылись с места преступления.

После случившегося пострадавший не нашел при себе мобильного телефона Samsung Galaxy J6, двух банковских карт и цепочку с крестиком за 10 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что трое мужчин ограбили таксиста, угрожая ножом во время поездки.

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