В Петербурге остались нерасселёнными еще 70 тысяч коммуналок

От 50 тысяч таких квартир город уже избавился.

В Петербурге осталось нерасселенными порядка 70 тысяч коммунальных квартир. Об этом рассказал глава Жилищного комитета Виктор Борщев, передает пресс-служба Смольного.

Чиновник отметил, что расселение коммуналок для города – важная задача, и ее решение пытаются ускорить. За время действия соответствующей целевой программы в Петербурге исчезло около 50 тысяч таких квартир, а участники ЦП получили свидетельства о праве на социальные выплаты для строительства или приобретения жилых помещения. В текущем году на финансирование программы выделили около 970 млн рублей, выплаты получили 770 семей. Отмечается, что семья может либо выкупить комнаты соседей, превратив коммуналку в отдельную квартиру, либо купить квартиру после продажи коммуналки одному приобретателю. Размер выплаты на одного члена семьи составляет 593 тысячи рублей, использовать ее можно в течение года.

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Фото: Piter.TV