В автобусах Петербурга не планируют продавать маски

На то есть несколько причин.

В Петербурге с 26 октября усилили контроль за соблюдением масочного режима в наземном общественном транспорте. Как рассказали "Невским Новостям", не смотря на ужесточения, продавать маски и перчатки в наземном транспорте не будут.

В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" заявили, что продавать в салонах автобусов маски и перчатки невозможно. Причем на это есть ряд причин от устава до необходимости вводить на маршруты кассовые аппараты. К тому же, как отметил представитель предприятия, маску сейчас можно и так купить практически в любом месте, продавать СИЗ еще и в автобусе нет необходимости.

При этом ранее в Благовещенске мэр распорядился поставить боксы с масками в общественном транспорте.

Ранее петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью".

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