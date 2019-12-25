Беглов заявил о нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в больницах

Петербург просит помощи у Москвы.

Во время совещания президента с главами региона Александр Беглов заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в петербургских больницах. Деньги на эти нужды правительство Петербурга попросило у федерального центра.

По словам Беглова, сейчас в больницах города всего 1210 аппаратов искусственной вентиляции легких. За счет собственных ресурсов Петербург закроет потребность в 500 аппаратах ИВЛ. При этом еще 1316 коек по-прежнему будут нуждаться в кислороде.

Также глава Северной столицы заявил, что запаса лекарств хватит на две недели. Петербург попросил у федерального центра содействия в получении необходимых средств индивидуальной защиты, оборудования и препаратов. Также правительство города приняло решение об увеличении резервного фонда с 1 млрд рублей до 10 млрд рублей.

К 28 апреля в Петербурге собираются развернуть почти 5,5 тысяч коек, на втором этапе – 7 тысяч, на третьем – 4,7 тысяч коек. В общей сложности на эти нужды необходимо около 13 млрд рублей.

Ранее Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома.

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