Петербургу дополнительно необходимо 11 станций скорой помощи

Иначе врачи не всегда доезжают до пациентов за 20 минут.

В Петербурге не хватает около 11 станций скорой медицинской. В основном с проблемой сталкиваются жители новых районов. Об этом этом на заседании комиссии с участием главы Минздрава Вероники Скворцовой заявил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

В основном, нехватка станций сказывается на жителях районов, которые активно застраиваются. Петербургу требуется минимум 11 новых станций. Тогда медики не будут нарушать правило 20 минут (за такое время скорая должна доехать до пациента).

Также во время доклада отметили, что на 10 тысяч петербуржцев в городе только 58 врачей.

Ранее на Piter.TV: Петербургской станции скорой медицинской помощи исполняется 120 лет.

Фото: Piter.tv​​​​​​​