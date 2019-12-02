В Петербурге не будут разводить мосты в День России

В ночь с 12 на 13 июня в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".
Это связано с празднованием 12-го июня Дня России. Согласно постановлению городского правительства, в нерабочие праздничные дни РФ мосты не разводятся.
Петербуржцев попросили быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
Мосты не разводятся в связи с празднованием 12 июня Дня России.
Ранее Смольный рассказал о сэкономленных на художественной подсветке города средствах.
Фото: pixabay.com
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