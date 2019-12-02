В Петербурге не будут разводить мосты в День России

В нерабочие праздничные дни разводка не осуществляется.

В ночь с 12 на 13 июня в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Это связано с празднованием 12-го июня Дня России. Согласно постановлению городского правительства, в нерабочие праздничные дни РФ мосты не разводятся.

Петербуржцев попросили быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Мосты не разводятся в связи с празднованием 12 июня Дня России.

Ранее Смольный рассказал о сэкономленных на художественной подсветке города средствах.

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