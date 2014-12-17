В Петербурге назвали победителей Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Первую премию разделили выпускница Петербургской консерватории, меццо-сопрано Зинаида Царенко и артист молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Чеблыков.

В Петербурге завершился XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Лауреатами стали вокалисты из России, церемония награждения прошла поздно вечером в Академической капелле.

Первую премию разделили выпускница Петербургской консерватории, меццо-сопрано Зинаида Царенко (класс профессора Ольги Кондиной) и артист молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Чеблыков. Ему присуждены также Приз зрительских симпатий и специальная премия "Лучшему баритону", связанная с именем певца Большого театра эпохи "Золотого века" Юрия Мазурока, 90-летний юбилей которого отмечается в этом году.

Лауреатом второй премии стал также выпускник Петербургской консерватории, а сейчас артист молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин.

Третью премию жюри присудило студентке Московской консерватории Марии Мальцевой.

Польской певице Александре Шмид вручен специальный приз Фонда Елены Образцовой. Дипломантами конкурса стали певцы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Монголии, Узбекистана.

Ранее помещения Мытного двора выставят на торги.

Фото: Вконтакте / Культурный центр Елены Образцовой