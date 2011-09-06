В Петербурге пройдет международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

Конкурс пройдет в Капелле с 14 августа.

С субботы, 14 августа, до следующей субботы, 21 августа, в Государственной академической капеллы в Петербурге пройдет XIII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой в рамках фестиваля "Приношение Елене Образцовой".

В Смольном отметили, что в первый день запланирован гала-концерт, участие в котором примут лауреаты и призеры XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

Прямая трансляция конкурса будет доступна на официальном YouTube-канале Фонда Елены Образцовой, Культурного центра Елены Образцовой, в социальных сетях и на портале Культура.РФ.

Ранее мы писали, что в Луговом парке Петергофа воссоздадут утраченные памятники.

Фото: Культурный центр Елены Образцовой / Вконтакте