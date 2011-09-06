В Петербурге пройдет международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

С субботы, 14 августа, до следующей субботы, 21 августа, в Государственной академической капеллы в Петербурге пройдет XIII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой в рамках фестиваля "Приношение Елене Образцовой".
В Смольном отметили, что в первый день запланирован гала-концерт, участие в котором примут лауреаты и призеры XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.
Прямая трансляция конкурса будет доступна на официальном YouTube-канале Фонда Елены Образцовой, Культурного центра Елены Образцовой, в социальных сетях и на портале Культура.РФ.
Ранее мы писали, что в Луговом парке Петергофа воссоздадут утраченные памятники.
Фото: Культурный центр Елены Образцовой / Вконтакте
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