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В Петербурге пройдет международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой
Сегодня, 9:48
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В Петербурге пройдет международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

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Конкурс пройдет в Капелле с 14 августа.

С субботы, 14 августа, до следующей субботы, 21 августа, в Государственной академической капеллы в Петербурге пройдет XIII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой в рамках фестиваля "Приношение Елене Образцовой".

В Смольном отметили, что в первый день запланирован гала-концерт, участие в котором примут лауреаты и призеры XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

Прямая трансляция конкурса будет доступна на официальном  YouTube-канале Фонда Елены Образцовой, Культурного центра Елены Образцовой, в социальных сетях и на портале Культура.РФ.

Ранее мы писали, что в Луговом парке Петергофа воссоздадут утраченные памятники.

Фото: Культурный центр Елены Образцовой / Вконтакте

Теги: конкурс елены образцовой, международный конкурс молодых оперных певцов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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