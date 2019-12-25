Помещения Мытного двора выставят на торги

Сроки продажи – с третьего квартала 2021 года по второй квартал 2022 года.

Комитет имущественных отношений Петербурга намерен приватизировать шесть помещений в центре города, которые являются обособленной частью здания Мытного двора (признан региональным памятником).

Здание было построена в первой половине XIX века. Мытный двор ограничен проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом.

Так как оно является объектом культурного наследия, в октябре Российский аукционный дом проведет конкурс для его продажи. Сроки продажи – с третьего квартала 2021 года по второй квартал 2022 года.

Ранее водительские права и рукописи песен Игоря Талькова выставили на торги.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания