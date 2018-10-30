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В Петербурге назвали номинантов театральной премии "Золотой софит"
Сегодня, 11:08
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В Петербурге назвали номинантов театральной премии "Золотой софит"

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Всего будет 27 номинаций.

Оргкомитет высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит" назвал номинантов 2018-2019 годов. Об этом во вторник, 16-го июля, сообщило "ТАСС".

Всего будет 27 номинаций. Они охватывают достижения федеральных, городских и негосударственных театров. Одним из самых обсуждаемых стал спектакль "Слава" Константина Богомолова в БДТ им.Товстоганова и его "Преступление и наказание" в "Приюте комедианта". В списке лучших мужских ролей оказались сразу семь претендентов. 

Критики также обратили свое внимание на кукольные театры. Народная артистка России Фаина Костина удостоится премии "За творческое долголетие и верность театру". Она проработала в Театре марионеток имени Евгения Деммени 60 лет. 

Среди оперных премьер эксперты не смогли выделить ни одну. 

Лауреаты старейшей театральной премии Петербурга будут названы 28 октября. В ТЮЗе им. Брянцева состоится торжественная церемония. Она проходит с 1995 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что произведения классиков озвучили российские знаменитости

Фото: Г.Шуклин / wikipedia.org

 

 

Теги: золотой софит, театральная премия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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