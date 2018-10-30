В Петербурге назвали номинантов театральной премии "Золотой софит"

Всего будет 27 номинаций.

Оргкомитет высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит" назвал номинантов 2018-2019 годов. Об этом во вторник, 16-го июля, сообщило "ТАСС".

Всего будет 27 номинаций. Они охватывают достижения федеральных, городских и негосударственных театров. Одним из самых обсуждаемых стал спектакль "Слава" Константина Богомолова в БДТ им.Товстоганова и его "Преступление и наказание" в "Приюте комедианта". В списке лучших мужских ролей оказались сразу семь претендентов.

Критики также обратили свое внимание на кукольные театры. Народная артистка России Фаина Костина удостоится премии "За творческое долголетие и верность театру". Она проработала в Театре марионеток имени Евгения Деммени 60 лет.

Среди оперных премьер эксперты не смогли выделить ни одну.

Лауреаты старейшей театральной премии Петербурга будут названы 28 октября. В ТЮЗе им. Брянцева состоится торжественная церемония. Она проходит с 1995 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что произведения классиков озвучили российские знаменитости.

Фото: Г.Шуклин / wikipedia.org