В Петербурге назвали номинантов премии "Золотой софит"

В этом году список претендентов оказался короче из-за эпидемии коронавируса.

В пятницу, 10 июля, в Петербурге назвали номинантов XXVI Высшей театральной премии "Золотой софит". Об этом ТАСС рассказал Сергей Паршин, председатель оргкомитета премии.

В этом году номинационный совет решил отметить народного артиста России Бориса Эйфмана, Людмилу Ковалеву, профессора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, а также команду Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

Среди драматических спектаклей на большой сцене на премию номинировали три постановки: "Лавр" Бориса Павловича в Театре "На Литейном", "Обрыв" Анатолия Ледуховского в ТЮЗе имени Александра Брянцева и "Сирано де Бержерак" Александра Баргмана в Театре "Мастерская".

Отмечается, в этом году экспертный совет оперы и балета не выдвинул на премию ни одного музыкального спектакля: список претендентов оказался короче из-за эпидемии коронавируса.

Лауреатов определят накануне торжественной церемонии награждения, которая пройдет 26 октября 2020 года.

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