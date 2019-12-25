Фестиваль живой музыки продлится до 12 июля.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что пианист-виртуоз Денис Мацуев выступил в Мариинском театре, который открылся после ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Мацуев дал Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. В театре напомнили, что фестиваль живой музыки продлится до 12 июля.

Отмечается, что фестиваль проходит с разрешения Роспотребнадзора и с соблюдением санитарных норм, а часть событий зрители по всему миру смогут увидеть в режиме прямых трансляций.

Ранее мы сообщали о том, что Паулина Андреева показала кадр со съемок фильма "Цой" Учителя.

Фото:Мариинский театр/вк