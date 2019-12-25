В Петербурге наступил пик сезона вылова корюшки

Конец апреля 2020 года в Петербурге можно по праву считать самым настоящим праздником рыбаков, ведь на это время пришелся пик сезона вылова корюшки.Об этом сообщает "ОТР".
Из-за ранней весны рабы начали нерестится раньше, поэтому в городе и за его приделами можно заметить множество рыбаков, которые вылавливают корюшку, ставшую своеобразным символом города на Неве.
Официально в этом сезоне выдали более 500 разрешений на добычу корюшки, которую к этому моменту поймали около 300 тонн.
Рыбаки рассказывают, что в этом году чаще всего попадается мелкая рыба. Средние или большие экземпляры - большая редкость. Скорее всего это связано с ранней весной и не самыми благоприятными условиями.
Ранее мы писали, что Росрыболовство увеличило квоту на лов корюшки в Петербурге.
Фото: Pixabay
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