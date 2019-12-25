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В Петербурге наступил пик сезона вылова корюшки
Сегодня, 16:11
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Arinablinova

В Петербурге наступил пик сезона вылова корюшки

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В этом году чаще всего попадается мелкая рыба.

Конец апреля 2020 года в Петербурге можно по праву считать самым настоящим праздником рыбаков, ведь на это время пришелся пик сезона вылова корюшки.Об этом сообщает "ОТР". 

Из-за ранней весны рабы начали нерестится раньше, поэтому в городе и за его приделами можно заметить множество рыбаков, которые вылавливают корюшку, ставшую своеобразным символом города на Неве.

Официально в этом сезоне выдали более 500 разрешений на добычу корюшки, которую к этому моменту поймали около 300 тонн. 

Рыбаки рассказывают, что в этом году чаще всего попадается мелкая рыба. Средние или большие экземпляры - большая редкость. Скорее всего это связано с ранней весной и не самыми благоприятными условиями.

Ранее мы писали, что Росрыболовство увеличило квоту на лов корюшки в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: вылов рыбы, еда, корюшка, рыба, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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