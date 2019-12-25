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Росрыболовство увеличило квоту на лов корюшки в Петербурге
Сегодня, 16:34
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IRINA_CHALKINA

Росрыболовство увеличило квоту на лов корюшки в Петербурге

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Теплая зима оказала положительное влияние на петербургскую корюшку.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что Росрыболовство увеличило квоту на лов корюшки в Ладожском озере. Об этом заявил заместитель руководителя северо-западного территориального управления федерального агентства по рыболовству Андрей яковлев. 

 Это связано в том числе и с тем, что рыбаки-любители в связи с ледовой обстановкой не осуществляли лов зимой, не изъяли определенные объемы

сказано в сообщении. 

Отмечается, что теплая петербургская зима оказала положительное влияние на корюшку. Местные рыбаки уже успели выловить 380 тонн корюшки.

В ведомстве отметили, что теперь в Финском заливе разрешено добыть еще 640 тонн корюшки. Самый массовой ход рыбы зафиксирован в реках Волхов и Свирь.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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