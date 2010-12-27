За один день в Петербурге изнасиловали двух несовершеннолетних

Жертвами насильников стали девушки 14 и 16 лет.

Днем 14 февраля в полицию Петербурга обратились родители двух несовершеннолетних девушек, которые стали жертвами насильников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителей из Петродворцового района, в период с вечера 13 февраля до утра 14 февраля неизвестный вступил в половую связь с их 14-летней дочерью. Инцидент произошел в одной из квартир в Петергофе.

Аналогичное заявление сделали жители Московского района. Они сообщили стражам порядка, что их 16-летнюю дочь изнасиловал незнакомец возле одного из домов по Новоизмайловскому проспекту.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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Фото: Piter.TV