  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Мурино силой заставлял экс-возлюбленную спать с ним
Сегодня, 9:43
66
Alena_Zinovieva

Житель Мурино силой заставлял экс-возлюбленную спать с ним

0 0

Заявление в полицию падала потерпевшая.

Накануне в полицию Петербурга обратилась жительница Мурино и написала заявление на своего экс-возлюбленного. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, мужчина силой заставлял вступать с ним в интимную связь. Женщине это надоело, и она решила покончить с домогательствами.

Правоохранители наведались в квартиру насильника и задержали его. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье "Понуждение к действиям интимного характера".

Ранее мы писали, что в Приморском районе 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: насилие, понуждение к действиям интимного характера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий