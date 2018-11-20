Житель Мурино силой заставлял экс-возлюбленную спать с ним

Заявление в полицию падала потерпевшая.

Накануне в полицию Петербурга обратилась жительница Мурино и написала заявление на своего экс-возлюбленного. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, мужчина силой заставлял вступать с ним в интимную связь. Женщине это надоело, и она решила покончить с домогательствами.

Правоохранители наведались в квартиру насильника и задержали его. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье "Понуждение к действиям интимного характера".

Ранее мы писали, что в Приморском районе 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV