В Приморском районе 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю школьницу

В его отношении возбуждено уголовное дело.

Следственные органы СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, парень 3 января 2019 года в одной из квартир Приморского района вступил в половую связь с 12-летней девочкой. На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого. О обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (Изнасилование).

Расследование дела продолжается.

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