В Петербурге нашли тела загадочно погибших братьев

на телах мужчин не было признаков насильственной смерти.

В субботу, 4 апреля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства смерти двух братьев. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Санкт-Петербургу.

Одному из погибших было 28 лет, другому - 33 года. Их трупы нашли в квартире на проспекте Маршала Жукова. Отмечается, что на их телах нет признаков насильственной смерти.

Сейчас трупы находятся на исследовании в бюро судебно-медицинской экспертизы. Проводится доследственная проверка. Есть предположение, что молодые люди скончались от передозировки.

Ранее мы писали, что петербуржец застрелил знакомого за старые долги.

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