В Петербурге нашли работающий вопреки запретам крытый парк развлечений

С 9 ноября правительство города запретило работать развлекательным объектам.

Чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом нашли крупного нарушителя, работавшего вопреки ограничениям в пандемию коронавируса. Как рассказали в пресс-службе ККИ, в ходе одного из ежедневных рейдов во Фрунзенском районе города выявился крытый парк развлечений в ТРК.

Отмечается, что в момент визита чиновников в парке работали площадки с боулингом и бильярдом, роллердром, бар и точки общепита, все площадки были полны людей. Развлекательное пространство работало, несмотря на запрет правительства города, вступивший в силу 9 ноября: согласно документу, людям запрещено ходить в объекты для развлечений и досуга, а также развлекательные центры.

Работу парка его представители объяснили тем, что действующие площадки предоставлены в пользование спортивным организациям, однако подтверждения этому не нашлось. Этому противоречила также продажа алкоголя на территории парка, хотя продажа спиртного на территории спортивных сооружений запрещена законодательством. Собственник парка стал фигурантом административного производства, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что паб на улице Жуковского закрыли на два месяца из-за санитарных нарушений.

Фото: пресс-служба ККИ