Паб на улице Жуковского закрыли на два месяца из-за санитарных нарушений

Работой заведения остался недоволен Роспотребнадзор.

Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца закрыл бар на улице Жуковского. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, заведение провинилось по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В минувшем сентябре выяснилось, что паб ООО "МЕДОЕД" расположен на первом жилом этаже жилого дома и работает с громкой музыкой, а также разгружает продукты со стороны жилых окон. Кроме того, в зале и производственном помещении не нашли приточной механической системы вентиляции, ею же не оборудовали моечную ванну для кухонной посуды, а вентиляцию в санитарных узлах не прикрыли сеткой или диффузором. Также в ходе проверки паб не смог предоставить документы с подтверждением эффективности работы вентиляции, договор на проведение дезинсекции и акты контрольных обследований на наличие насекомых.

Все упомянутые нарушения не устроили Роспотребнадзор, и заведению временно запретили деятельность с 19 октября. Представитель организации заявил, что не является собственником помещения, а сам собственник уверял, что санэпидтребования держатся в норме. Также представитель отметил, что нарушение уровня шума в работе организации не зафиксировано.

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